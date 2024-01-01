В СК «Олимпия-Пермь» во время тренировки умерла женщина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время занятий в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь» (ул. Мира, 41) скончалась посетительница. Об этом сообщил портал «В курсе.ру». Руководство комплекса подтвердило информацию.

Всё случилось 15 июля. Одна из постоянных клиенток пожаловалась на сильную усталость во время тренировки. После осмотра, проведённого врачом и начальником медицинской части, была оказана неотложная медицинская помощь и вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая пыталась реанимировать пациентку, объяснили в СК «Олимпия-Пермь». «К сожалению, она скончалась», — добавили в администрации.

Женщина 1946 г.р. регулярно, дважды в неделю, посещала центр кинезитерапии «Олимпия» с февраля 2017 года. За этот период она ни разу не обращалась за медицинской помощью к персоналу спорткомплекса.

Ранее в комитете ЗАГС региона сообщали, что за шесть месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число смертей жителей выросло в Прикамье на 6%. В Перми за это время был зарегистрирован 6691 акт о смерти.

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