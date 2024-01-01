В Пермском крае смертность за полгода увеличилась на 6%
В то же время замедлился рост рождаемости
Как сообщают в комитете ЗАГС региона, за полгода 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число смертей жителей выросло на 6% — с 16 592 до 17 526 человек.
В Перми за это время был зарегистрирован 6691 акт о смерти. Помимо краевой столицы, больше всего умерших оказалось в Березниках, где зарегистрировано 1205 случаев при нулевом приросте.
Вместе с ростом смертности на 3% замедлилась рождаемость: с 11 202 в прошлом году до 10 841 человек в этом.
Напомним, ранее, с января по март этого года, демографическая ситуация в Пермском крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших.
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