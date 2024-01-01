В Пермском крае уменьшилась рождаемость и увеличилась смертность Снизилось количество браков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Демографическая ситуация в Пермском крае в январе-марте 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших, констатирует Пермьстат.

Так, за первый квартал этого года в регионе родилось 5357 человек (это на 244 человек меньше, чем за АППГ). Умерло за три месяца этого года 9156 жителей Прикамья (+330 к АППГ).

Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края на 3799 человек (год назад естественная убыль за тот же период составляла 3225 человек).

Отмечается также уменьшение по сравнению с прошлым годом, как числа зарегистрированных браков (2462 в этом году и 2781 в прошлом) , так и числа разводов (2782 в этом году и 2825 в прошлом).

Напомним, численность населения Пермского края на 1 января 2024 года составляла 2 495 266 человек (городское население — 1 891 219 человек, сельское — 604 047 человек).

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