В Перми задержали подозреваемую в убийстве ребёнка Ирину Шатову В ближайшее время её допросят следователи Поделиться Твитнуть

Следователи следкома по региону вместе с сотрудниками ГУМВД России по Пермскому краю задержали 34-летнюю Ирину Шатову, причастную к убийству 9-летнего ребёнка, тело которого 12 июля было обнаружено в чемодане у мусорных баков. Об этом сообщили пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю и краевой полиции.

В ближайшее время подозреваемую допросят следователи.

По данным «КП-Пермь», она пряталась в отеле «Жемчужина» на чердаке.

Как ранее писал «Новый компаньон», около 4 часов утра 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов по ул. Монастырской в Перми был найден чемодан с телом мальчика. Страшную находку обнаружил один из жителей города. На теле ребёнка колото-резаные раны и признаки удушья.

СК по региону возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего, а прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. В квартире подозреваемой прошли обыски, а позже полиция разместила ориентировки на Ирину Шатову.





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