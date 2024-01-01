В Пермском крае полиция опубликовала ориентировку на подозреваемую в убийстве ребёнка Разыскивается 34-летняя Ирина Шатова Поделиться Твитнуть

Ориентировка: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Полиция Прикамья разыскивает женщину, которая подозревается в совершении особо тяжкого преступления — убийстве своего девятилетнего сына. Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовало ориентировку на разыскиваемую 34-летнюю Ирину Шатову.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы средней длины, русые, рост 165-170 см.

В последний раз её видели одетой в синие джинсы, кофту с капюшоном бордового цвета (на лицевой стороне имеются надписи в три строки белого цвета), тёмную майку. С собой у неё была дамская сумка чёрного цвета, а на ногах светлые кроссовки либо белые сланцы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении подозреваемой, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по тел. 8-908-251-68-08.

Напомним, около 4 часов утра 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов по ул. Монастырской в Перми был найден чемодан с телом мальчика. Страшную находку обнаружил один из жителей города. На теле ребёнка колото-резаные ранения и признаки удушья.

После этого СК по региону возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего, а прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.

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