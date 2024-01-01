В Перми подорожали продукты и услуги Больше всего цены выросли на макароны, алкоголь и хлеб Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По данным Пермьстата, в краевой столице вновь выросли цены на продукты и услуги. Так, за первый месяц лета в Перми в категории еды и напитков изменения коснулись макаронных изделий, алкоголя и хлеба.

Цены на эти продукты увеличились на 2,5%, 1,3% и 1,3% соответственно. Пермский общепит в целом подорожал на 0,4%.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне этого года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%. Стоимость продовольственных товаров в июне возросла на 0,3%, если сравнивать с маем этого же года, а цены на непродовольственные товары, наоборот, снизились — в среднем на 0,3%.

Например, подержанные импортные автомобили подешевели на 5,7%. В то же время стало дороже дизельное топливо и бензин различных марок (+0,8-1,5%). А вот цена на газовое моторное топливо упала на -0,9%.

Стоимость услуг в регионе в прошлом месяце выросла на 0,9%. В частности, зарубежный туризм вырос в цене на 11,3%, проезд на такси — на 10,6%, услуги гостиниц — на 8,9%, авиабилеты — на 1,4%.

В то же время дешевле стал проезд в поездах дальнего следования (-0,7%) и услуги страхования (-2%).

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