Елена Синица В Прикамье на 11% подорожали зарубежные туры Также выросли цены на услуги гостиниц и авиабилеты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в июне 2024 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%. Такие данные приводит Пермьстат.

По данным ведомства. стоимость продовольственных товаров в июне возросла на 0,3%, если сравнивать с маем этого же года. Заметнее всего подорожали макароны (+2,5%), алкоголь (+1,3%) и хлеб (+1,3%).

Цены на непродовольственные товары, напротив, снизились — в среднем на 0,3%. Например, подержанные импортные автомобили подешевели на 5,7%. В то же время стало дороже дизельное топливо и бензин различных марок (+0,8 -1,5%). А вот цена на газовое моторное топливо упала на -0,9%.

Также сообщается, что стоимость услуг в регионе в прошлом месяце выросла на 0,9%. Например, зарубежный туризм вырос в цене на 11,3%, проезд на такси — на 10,6%, услуги гостиниц — на 8,9%, авиабилеты — на 1,4%.

Однако стал дешевле проезд в поездах дальнего следования (-0,7%) и услуги страхования (-2%).

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