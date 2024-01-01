Алёна Бронникова Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Удмуртии, где погибли жители Прикамья Автобус столкнулся на трассе с легковым автомобилем Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Ижевск с огоньком"

Один из пассажиров попавшего в ДТП на территории Удмуртии автобуса, где погибли жители Прикамья, записал видео с места происшествия. Запись была опубликована в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

На кадрах видно вылетевший в кювет пассажирский автобус и разбитый легковой автомобиль, с которым произошло столкновение. На обочине трассы в ожидании помощи стоят взрослые и дети.

«Вот наш автобус Ижевск — Пермь. Авария на трассе, автобус в кювете — сообщает очевидец и направляется к автомобилю. — А там в машине не нужна никому помощь?».

Напомним, 10 июля пассажирский автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека, а травмы различной степени тяжести получили 22 человека, среди которых трое детей. По предварительным данным, ДТП случилось в Воткинском районе Удмуртии около д. Пихтовка, где автобус столкнулся с легковым автомобилем.

По информации ГАИ Удмуртии, водитель автомобиля легковушки 1956 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Setra». В результате аварии водитель и пассажир автомобиля, женщина, 1971 года рождения, погибли.

В автобусе в этот момент находились 45 пассажиров, семь из них — жители Пермского края. Пострадавших доставили в Воткинскую городскую больницу, где они получили всю необходимую медпомощь.

По факту ДТП следственный комитет организовал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.