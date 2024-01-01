В ДТП с автобусом Ижевск—Пермь погибли два человека
Авария произошла в Воткинском районе Удмуртии
Сегодня, 10 июля, пассажирский автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека, а травмы различной степени тяжести получили 22 человека, среди которых трое детей. Об этом сообщают местные издания «Ижевск с огоньком» и Udm-Info.
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в Воткинском районе Удмуртии около д. Пихтовка, где автобус столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе в этот момент находились 45 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Информация о втором погибшем не уточняется. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
После происшествия следком по региону начал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Удмуртия.
Следователи выехали на место происшествия.
По результатам проверки ведомство даст оценку действиям должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров.
В республиканском минздраве подтвердили информацию о двух погибших и сообщили, что всех пострадавших бригады скорой помощи оперативно доставили в Воткинскую городскую больницу. Их уже осмотрели врачи. Людям оказывают всю необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации.
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