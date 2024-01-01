В ДТП с автобусом Ижевск—Пермь погибли два человека Авария произошла в Воткинском районе Удмуртии Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Ижевск с огоньком"

Сегодня, 10 июля, пассажирский автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека, а травмы различной степени тяжести получили 22 человека, среди которых трое детей. Об этом сообщают местные издания «Ижевск с огоньком» и Udm-Info.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в Воткинском районе Удмуртии около д. Пихтовка, где автобус столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе в этот момент находились 45 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Информация о втором погибшем не уточняется. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Фото: ТГ-канал "Ижевск с огоньком"

После происшествия следком по региону начал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Удмуртия.

Следователи выехали на место происшествия.

Фото: ТГ-канал "Ижевск с огоньком"

По результатам проверки ведомство даст оценку действиям должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров.

В республиканском минздраве подтвердили информацию о двух погибших и сообщили, что всех пострадавших бригады скорой помощи оперативно доставили в Воткинскую городскую больницу. Их уже осмотрели врачи. Людям оказывают всю необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации.

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