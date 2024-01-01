В резонансном ДТП с автобусом в Удмуртии погибли двое жителей Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования их семьям Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Ижевск с огоньком"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале сообщил, что в ДТП в Удмуртии с пассажирским автобусом погибли два жителя Прикамья. Они были в легковом автомобиле, который врезался в автобус.

Кроме того, в самом автобусе были семь жителей Пермского края. Пострадавших доставили в Воткинскую городскую больницу, где они получили всю необходимую медпомощь.

«К сожалению, в ДТП погибли два жителя Прикамья, находящиеся в автомобиле. Выражаю соболезнования родным погибших», — отметил глава региона.

По его словам, на данный момент две пациентки доставлены в Удмуртскую РКБ, ещё двое — остались на лечении в больнице Воткинска. Остальных пострадавших жителей уже перевезли в Пермь, они продолжат лечиться амбулаторно.

Махонин поручил минздраву Прикамья «держать состояние пострадавших пассажиров на особом контроле».

Напомним, 10 июля пассажирский автобус, следовавший из Ижевска в Пермь, попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека, а травмы различной степени тяжести получили 22 человека, среди которых трое детей.

По предварительным данным, ДТП случилось в Воткинском районе Удмуртии около д. Пихтовка, где автобус столкнулся с легковым автомобилем. В автобусе в этот момент находились 45 пассажиров. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

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