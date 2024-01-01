Елена Синица Ремонт здания библиотеки им. Кузьмина выполнят до 2027 года Здание является объектом культурного наследия «Дума городская» Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми выполнят ремонт здания библиотеки им. Кузьмина (ул. Сибирская, 11). Приказ об утверждении охранного обязательства собственника памятника архитектуры опубликован на сайте региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Здание является объектом культурного наследия «Дума городская», говорится в документации. Согласно приказу, необходимо выполнить ремонт каменных ступеней полувинтовой забежной лестницы (литера А) и помещения с дефектами отделочных слоёв. Работы нужно выполнить в срок до 30 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что переезд фондов пермской художественной галереи может занять до полутора лет. Несмотря на длительный срок переезда, первые выставки в новом здании планируется открыть уже в этом году.





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