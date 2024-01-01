Елена Синица Переезд фондов пермской художественной галереи может занять до полутора лет Несмотря на длительный срок переезда, первые выставки в новом здании планируется открыть уже в этом году Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея разработала план по переезду своих фондов в новое здание. Об этом в эфире «Вести ФМ» рассказала директор галереи Юлия Тарвизян.

По её словам, полный переезд фондов культурного учреждения займёт от года до полутора лет. Однако несмотря на длительный срок переезда, первые выставки в новом здании планируется открыть уже в этом году, пишет ИА «Текст». После этого новые экспозиции будут открываться с шагом в два месяца.

Напомним, что помещение Спасо-Преображенского собора галерея освободила к 1 декабря, временно разместившись на территории завода «Телта». Что касается нового здания, то его площадь составит более 20 тыс. кв. м. Новое здание позволит увеличить показ коллекции почти на 20%, галерея ежегодно сможет принимать в два раза больше посетителей. В новом пространстве появятся библиотека, ремесленные мастерские, детская зона и кафе. Первую выставку планируется провести осенью 2024 года.









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