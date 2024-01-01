Елена Синица
Переезд фондов пермской художественной галереи может занять до полутора лет
Несмотря на длительный срок переезда, первые выставки в новом здании планируется открыть уже в этом году
Пермская художественная галерея разработала план по переезду своих фондов в новое здание. Об этом в эфире «Вести ФМ» рассказала директор галереи Юлия Тарвизян.
По её словам, полный переезд фондов культурного учреждения займёт от года до полутора лет. Однако несмотря на длительный срок переезда, первые выставки в новом здании планируется открыть уже в этом году, пишет ИА «Текст». После этого новые экспозиции будут открываться с шагом в два месяца.
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