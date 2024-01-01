Елена Синица Экс-гендиректор «Порта Пермь» просит вернуть дело в прокуратуру Как заявила сторона защиты, следствие не доказало безвозмездность изъятия имущество ООО «Порт Пермь» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-гендиректор пермского порта, гражданин Чехии и России Марек Кинцл, заявил ходатайство о возврате дела прокурору. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как заявила сторона защиты, следствие не доказало безвозмездность изъятия имущество ООО «Порт Пермь» и не допросило членов совета директоров организации, которые проживают за границей.

Кроме этого, по словам адвоката Кинцла, срок привлечения к ответственности истёк в 2022 году. Согласно изменениям в УПК, уголовное дело должно быть прекращено на стадии следствия по реабилитирующим основаниям.

Напомним , в ноябре прошлого года следователи ГСУ краевого главка обвинили бывшего руководителя грузового порта в совершении растраты средств в особо крупном размере. По мнению следствия, с 2009 по 2012 год он растратил вверенное ему имущество: безвозмездно переоформив принадлежащие предприятию земельные участки в собственность иностранной компании. В декабре суд рассмотрел уголовное дело и вернул его прокурору для квалификации по более тяжкому составу преступления. Краевой суд не согласился с этой позицией и вернул дело в первую инстанцию.



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