Елена Синица
Экс-гендиректор «Порта Пермь» просит вернуть дело в прокуратуру
Как заявила сторона защиты, следствие не доказало безвозмездность изъятия имущество ООО «Порт Пермь»
Экс-гендиректор пермского порта, гражданин Чехии и России Марек Кинцл, заявил ходатайство о возврате дела прокурору. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Как заявила сторона защиты, следствие не доказало безвозмездность изъятия имущество ООО «Порт Пермь» и не допросило членов совета директоров организации, которые проживают за границей.
Кроме этого, по словам адвоката Кинцла, срок привлечения к ответственности истёк в 2022 году. Согласно изменениям в УПК, уголовное дело должно быть прекращено на стадии следствия по реабилитирующим основаниям.
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