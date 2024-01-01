Мэрия Перми начала изымать квартиры у собственников аварийного дома на Куйбышева, 68 У бывших жильцов требуют оценочный отчёт о рыночной стоимости помещения Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 68 / фото: photobuildings.com

В Перми началось расселение аварийного дома по улице Куйбышева, 68. С 1 июля в управлении жилищных отношений мэрии от жильцов принимают все необходимые документы.

Как сообщает «КП-Пермь», среди документов должен быть оценочный отчёт о рыночной стоимости аварийного жилого помещения. Этот отчёт жилец должен сделать за свои деньги.

По словам Ольги, одной из собственниц комнат в этом здании, о расселении дома жильцы узнали из новостей в конце июня. После этого один из владельцев помещения позвонил за разъяснением в управление жилищных отношений.

«Там информацию подтвердили и дали перечень необходимых документов. Среди них есть оценочный отчёт, который нам нужно сделать самим. Мы с этим не согласились, так как считаем, что это обязанность управления жилищных отношений, и начали жаловаться. А с 1 июля специалисты Управления обзванивали собственников и уже предложили на выбор: сами жильцы будут делать оценку или администрация. Сейчас нас волнует вопрос, каким образом будут делать оценку, если в помещениях практически ничего не осталось — все разграблено, разгромлено и уничтожено огнем после нескольких пожаров», — рассказала женщина.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце июня на заседании Пермской городской думы было принято решение о выделении финансирования для расселения домов на ул.Куйбышева, 68 и ул. Чусовской, 42.

Напомним, режим ЧС в отношении аварийного дома по ул. Куйбышева, 68 в Перми был введён 23 октября прошлого года. Решение было связано с ухудшением состояния несущих конструкций здания, межэтажные деревянные перекрытия находились в критическом состоянии, прогиб балок перекрытий превышал норму. Кроме того, насыщение утеплителей водой привело к увеличению нагрузки на чердачные перекрытия, что могло привести к их обрушению в период обильных осадков и снеготаяния.

Всего из трёхэтажного дома, построенного в 1954 году, было эвакуировано 76 человек. Жильцам 11 квартир были предоставлены помещения манёвренного фонда. В мэрии заявляли тогда, что долгий процесс судебных разбирательств, инициированных жильцами, привёл к тому, что дом не вошёл в действующую программу расселения.

Режим чрезвычайной ситуации в отношении дома отменили в ноябре того же года, когда выехали все жильцы, тогда же сняли охрану.

В ночь на 1 марта в этом доме произошёл пожар. При этом жильцы соседнего дома видели, как незадолго до возгорания мародёры грузили в автомобиль оконные рамы.

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