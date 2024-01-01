В Перми с 1 июля начнут расселять аварийные дома на Куйбышева и Чусовской Городские власти уже выделили необходимое финансирование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля в управлении жилищных отношений администрации Перми начнут принимать документы от жильцов аварийных домов, которые расположены по ул. Куйбышева, 68 и ул. Чусовской, 42. Сейчас жители этих домов могут обратиться за консультацией по вопросам, касающимся расселения.

Ранее в отношении домов по этим адресам ввели режим чрезвычайной ситуации. В частности, по постановлению администрации Перми от 1 марта 2023 года режим ЧС ввели в отношении дома по ул. Чусовской, 42. В здании были трещины, частично обрушены несущие конструкции и потолок, разрушена лестница.

Режим ЧС в отношении дома по ул. Куйбышева, 68 ввели постановлением администрации Перми от 20 октября 2023 года. В доме ухудшилось техническое состояние несущих конструкций (межэтажных деревянных перекрытий), фасада здания по периметру и мест общего пользования. Всё это представляло угрозу для жильцов. Людей эвакуировали из обоих аварийных домов и предложили им помещения манёвренного фонда для временного проживания.

Во вторник, 25 июня, на заседании Пермской городской думы было принято решение о выделении финансирования для расселения этих домов.

За консультацией жители этих домов могут обратиться по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59, а также лично обратиться в управление по ул. Горького, 18. Часы приёма: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00.

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