В Перми в расселённом доме на Куйбышева, 68 произошёл пожар Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ночь на 1 марта произошёл пожар в расселённом доме по ул. Куйбышева, 68. Как пишет «Рифей», жильцы соседнего дома видели, как незадолго до возгорания мародёры грузили в автомобиль оконные рамы.

В МЧС уточнили, что информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны 29 февраля в 23:14. в здании горел мусор на площади 15 кв. м. Огонь удалось потушить спустя один час. Предварительная причина пожара — «неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц». Погибших и травмированных нет.

Напомним, режим ЧС в отношении аварийного дома по ул. Куйбышева, 68 в Перми был введён 23 октября. Решение было связано с ухудшением состояния несущих конструкций здания, межэтажные деревянные перекрытия находились в критическом состоянии, прогиб балок перекрытий превышал норму. Кроме того, насыщение утеплителей водой привело к увеличению нагрузки на чердачные перекрытия, что могло привести к их обрушению в период обильных осадков и снеготаяния. Всего из трёхэтажного дома, построенного в 1954 году, было эвакуировано 76 человек. Жильцам 11 квартир были предоставлены помещения манёвренного фонда. В мэрии заявляли тогда, что долгий процесс судебных разбирательств, инициированных жильцами, привёл к тому, что дом не вошёл в действующую программу расселения.

Режим чрезвычайной ситуации в отношении дома отменили в ноябре, когда выехали все жильцы, тогда же сняли охрану.

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