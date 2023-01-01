Режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 68 в Перми снят Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева, 68 / фото: photobuildings.com

Режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул Куйбышева, 68 в Перми был снят. Городские власти предоставили помещения маневренного фонда нуждающимся жителям, всех быстро эвакуировали. Непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, проживавших в этом доме, больше нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Режим ЧС в отношении дома по ул. Куйбышева, 68 был введён 23 октября. Это решение было связано с ухудшением состояния несущих конструкций здания, межэтажные деревянные перекрытия находился в критическом состоянии, прогиб балок перекрытий превышал норму. Кроме того, насыщение утеплителей водой привело к увеличению нагрузки на чердачные перекрытия, что могло привести к их обрушению в период обильных осадков и снеготаяния. Была также возможность аварий на коммуникациях аварийного дома, включая систему теплоснабжения, частично изношенную и не подлежащую восстановлению.

Всего из трёхэтажного дома, построенного в 1954 году, было эвакуировано 76 человек В мэрии заявляют, что долгий процесс судебных разбирательств, инициированных жильцами, привёл к тому, что дом не вошел в действующую программу расселения.

В настоящее время все жители дома переселены и только одной жительнице осталось забрать свои вещи. Жильцам 11 квартир были предоставлены помещения маневренного фонда. Поскольку в аварийном доме не осталось людей, принято решение об отключении электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.

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