Елена Синица В Кунгуре 19-летняя девушка пострадала в ДТП с перевернувшимся авто К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Кунгурского МО

В Кунгуре на Целинном переулке 9 июля ночью опрокинулся автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Кунгурского МО в своих социальных сетях.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. Помощь спасателей не потребовалась, в ДТП пострадала 19-летняя девушка, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Перми ограничат движение транспорта на трёх улицах. Ограничения коснутся Сокольскую, Малую и Июльскую улицы.





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