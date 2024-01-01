Алёна Бронникова
На набережной в Перми появилось граффити с зашифрованным текстом песни Dj Smash
Площадь граффити составляет 380 квадратных метров
Пермский каллиграф Николай Вершинин создал на крыше кафе, которое располагается на городской набережной Камы, масштабное граффити. Как отмечают в пресс-службе администрации Перми, новый арт-объект был создан при поддержке регионального отделения общественной организации «Улицы России».
Каллиграфия создана в рамках проекта «Выходные на набережной», она выполнена в цветах Пермского края, в форме круга, а в зашифрованном тексте использовались строки неофициального гимна 300-летия Перми — песни Dj Smash «Любимая Пермь». Общая площадь работы составила 380 кв. м. У художника ушло на её создание три дня.
По словам Николая, проект был реализован в знак любви к городу. Ему хотелось внести свой вклад в притягательность Перми для туристов.
«Форма круга достаточно распространённая в современной каллиграфии, поэтому я предложил именно этот стиль. Так как этот объект будет виден с высоты и при посадке самолётов, он может стать точкой притяжения взглядов гостей нашего города. Роспись выполнена русским алфавитом и отдалённо напоминает традиционный орнамент культуры Пермского края. Я хочу продвигать данный стиль современного искусства в нашем городе», — цитирует администрация слова автора арт-объекта.
В мае на территории частного авиамузея в Перми появилась огромная приветственная надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Её могут видеть пассажиры самолётов, заходящих на посадку в аэропорту Большое Савино. Директор музея Сергей Павлов объяснил, что шутка была придумана в связи с тем, что Перми и Пензу часто путают.
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