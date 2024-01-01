Алёна Бронникова На набережной в Перми появилось граффити с зашифрованным текстом песни Dj Smash Площадь граффити составляет 380 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Пермский каллиграф Николай Вершинин создал на крыше кафе, которое располагается на городской набережной Камы, масштабное граффити. Как отмечают в пресс-службе администрации Перми, новый арт-объект был создан при поддержке регионального отделения общественной организации «Улицы России».

Каллиграфия создана в рамках проекта «Выходные на набережной», она выполнена в цветах Пермского края, в форме круга, а в зашифрованном тексте использовались строки неофициального гимна 300-летия Перми — песни Dj Smash «Любимая Пермь». Общая площадь работы составила 380 кв. м. У художника ушло на её создание три дня.

По словам Николая, проект был реализован в знак любви к городу. Ему хотелось внести свой вклад в притягательность Перми для туристов.

«Форма круга достаточно распространённая в современной каллиграфии, поэтому я предложил именно этот стиль. Так как этот объект будет виден с высоты и при посадке самолётов, он может стать точкой притяжения взглядов гостей нашего города. Роспись выполнена русским алфавитом и отдалённо напоминает традиционный орнамент культуры Пермского края. Я хочу продвигать данный стиль современного искусства в нашем городе», — цитирует администрация слова автора арт-объекта.

В мае на территории частного авиамузея в Перми появилась огромная приветственная надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Её могут видеть пассажиры самолётов, заходящих на посадку в аэропорту Большое Савино. Директор музея Сергей Павлов объяснил, что шутка была придумана в связи с тем, что Перми и Пензу часто путают.

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