Подлетающие к Перми пассажиры видят из самолёта надпись «Добро пожаловать в Пензу!» Поделиться Твитнуть

фото: Лев Губин

Арт-команда «Красим забор» изготовила на территории частного авиамузея в Перми огромную приветственную надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Её могут видеть пассажиры самолётов, заходящих на посадку в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «Текст».

Как пояснил директор музея Сергей Павлов, «пранковая» надпись-шутка заставит задуматься, «а всё ли то, что мы видим, является действительным?»

Павлов также добавил, что Пермь и Пензу часто путают. «Мне кажется, это делают все, кто не из Перми или Пензы», — пояснил он.

Впервые арт-команда «Красим забор» нанесла надпись на заборе в Разгуляе «А чё это вы здесь делаете, а?». Она неслучайно появилась рядом с работой других художников под названием «Посторонним вход воспрещён». Второй работой арт-команды стала надпись в том же Разгуляе «Три столба, береза, 10 плит. Всё так?». «Добро пожаловать в Пензу!» стала третьей работой художников.

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