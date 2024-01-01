В Перми появилось граффити в поддержку самокатов В своей работе художники обыграли название, чтобы обратить внимание на проблему Поделиться Твитнуть

В музее авиации Перми, расположенном на ш. Космонавтов, появилось граффити «Верните электросамовары!». Об этом сообщается в telegram-канале арт-группы «Красим забор», участники которой стали авторами этой работы.

По словам художников, такая формулировка связана с частой путаницей в поисковых запросах и СМИ: слово «самокаты» функция автозамены исправляет на «самовары». Поэтому арт-группа решила обыграть этот факт и создать ироничное произведение.

«Самовар — символ русского гостеприимства, чаепития тёплых посиделок, электросамовар — это устремлённая в будущее Россия, помноженная на бесконечность. Как в прошлые века одни ломали станки в страхе, что те лишат работы людей, так и сегодня есть те, кто чуть-чуть да пяточкой давит на тормоз прогресса», — сообщают авторы граффити.

Таким образом, своим граффити арт-группа «Красим забор» попыталась обратить внимание на проблему запрета самокатов в Перми.

Напомним, ранее рядом с аэропортом Перми также появилось граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу!». Это было приветствие для пассажиров, которые прибывают в Пермь. В таком виде художники арт-группы обыграли путаницу в названиях городов.

Отметим, на прошлой неделе представители сервиса кикшеринга МТС Юрент заявили, что компания пытается оспорить в суде изменения в правилах благоустройства, которые запрещают электросамокаты в центре Перми. Представители компании подали в суд соответствующий иск к Пермской городской думе.

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