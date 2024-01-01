Представители сервиса кикшеринга раскритиковали главу Перми за самокаты Они судятся с Пермской городской думой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис кикшеринга МТС Юрент пытается оспорить в суде изменения в правилах благоустройства, которые запрещают электросамокаты в центре Перми. Представители компании подали в суд соответствующий иск к Пермской городской думе. Об этом сообщили в пресс-службе МТС Юрент.

В сервисе кикшеринга прокомментировали также недавнее высказывание мэра Перми, когда Эдуард Соснин рассказал, что возвращение электросамокатов возможно лишь после введения правил пользования ими на федеральном уровне. Чиновник сослался на опыт Москвы, где кикшеринги работают иначе. В Перми же сервисы, по его мнению, не соблюдали правила соглашения, подписанного с администрацией.

«Хочется отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин высказывался чётко и однозначно: ездить на самокатах по тротуарам столицы не запретят, нужно просто усилить контроль. Но для этого власть и бизнес должны работать в диалоге, а не идти по пути запрета. Поэтому мы по-прежнему ждём очной встречи с руководством города, чтобы выработать оптимальные для всех варианты сотрудничества», — резюмировали представители сервиса.

Напомним, конфликт между компаниями по аренде самокатов и пермскими властями начался после мартовской пленарки гордумы, когда депутаты с подачи мэрии приняли поправки в правила благоустройства, которые вводят ограничения по размещению средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Теперь оставлять самокаты разрешается лишь на велопарковках и не в центре Перми. В противном случае их эвакуируют на штрафстоянки.

В апреле представители МТС Юрент отправили в мэрию обращение о согласовании списка разрешённых мест парковки электросамокатов на территории Перми. Из 228 предложенных мест власти согласились рассмотреть только 10, однако и по этим 10 участкам обратной связи до сих пор нет.

Позже к городским властям поступил протест прокуратуры Перми по поводу введённого запрета на парковку СИМ в центре.

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