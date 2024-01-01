Алёна Бронникова Фестиваль «Обряды-наряды» в Перми собрал более 15 тысяч зрителей За два дня состоялось свыше 50 событий Поделиться Твитнуть

Фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», который прошёл на эспланаде в Перми 6 и 7 июля, посетили более 15 тыс. человек. Как рассказали организаторы, гостей и зрителей мероприятия в этом году оказалось больше, чем в прошлом.

«Подвели итоги фестиваля живой культуры "Обряды-наряды". Свыше 50 событий — выступлений, мастер-классов, лекций, свыше 15 тыс. зрителей и гостей. Фестиваль собрал гостей и зрителей больше, чем в прошлом году, что ещё раз показало — в Перми интересуются живой и развивающейся народной культурой», — сообщается в telegram-канале «Пермь-300. Всё реально!».

Как писал «Новый компаньон», на эспланаде в минувшие выходные выступили творческие коллективы из Пермского края и других регионов. Хедлайнерами стали автор-исполнитель инди-фолк музыки Васса Железнова из Железногорска (Курская область) и музыкальная фолк-группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, принимавшая участие в создании саунд-трека для российского фэнтези «По щучьему велению» (6+).

Следующие мероприятия в рамках летнего фестиваля «Город встреч» пройдут в ближайшие выходные. Пермяков 13 и 14 июля ожидает Детский семейный фестиваль, посвящённый 90-летию российского композитора Евгения Крылатова (0+), автора музыки к известным отечественным кинолентам («Колыбельная медведицы», «Крылатые качели», «Три белых коня» и др.). Ведущей мероприятия станет телеведущая Яна Чурикова. Песни исполнят участники телешоу «Дети. Голос» и «Голос. Уже не дети».

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