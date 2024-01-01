На СВО погиб житель Прикамья Денис Нагорный Его похоронили 8 июля Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Анны Батаговой

В посёлке Керчевский 8 июля простились с участником спецоперации рядовым Денисом Нагорным. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова.

Денис Нагорный родился в Республике Саха, позже его семья переехала в посёлок Керчевский, где он окончил 9 классов Керчевской школы. Получив образование, Денис начал работать. Его трудовая деятельность была связана с вахтами.

В январе этого года поступил на военную службу по контракту.

«Служил в должности гранатомётчика. Жизнь Дениса оборвалась 17 марта 2024 года при выполнении задач СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины», — рассказала Анна Батагова.

Глава округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в конце июня депутаты думы Чердынского округа утвердили единовременную выплату в 50 тыс. руб. для жителей муниципалитета, которые заключают контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. На такую меру поддержки смогут также рассчитывать граждане РФ и иностранных государств, поступившие на военную службу с территории округа. Единовременные выплаты предоставляются из местного бюджета.

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