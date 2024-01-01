На СВО погиб житель Прикамья Денис Нагорный
Его похоронили 8 июля
В посёлке Керчевский 8 июля простились с участником спецоперации рядовым Денисом Нагорным. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова.
Денис Нагорный родился в Республике Саха, позже его семья переехала в посёлок Керчевский, где он окончил 9 классов Керчевской школы. Получив образование, Денис начал работать. Его трудовая деятельность была связана с вахтами.
В январе этого года поступил на военную службу по контракту.
«Служил в должности гранатомётчика. Жизнь Дениса оборвалась 17 марта 2024 года при выполнении задач СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины», — рассказала Анна Батагова.
Глава округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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