Алёна Бронникова Гендиректора «Редуктор-ПМ» предложили наградить почётным знаком города Перми Проект решения внесён в гордуму Поделиться Твитнуть

Андрей Белоусов /фото: АО "Редуктор-ПМ"

В Перми предложили наградить генерального директора АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» («Редуктор-ПМ») Андрея Белоусова почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Проект документа опубликован на сайте гордумы.

Согласно документу, депутаты предложили отметить Белоусова за «многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие отечественного вертолётостроения в Перми».

Генеральным директором АО «Редуктор-ПМ» Андрей Белоусов был назначен в 2022 году. После ухода с должности основателя предприятия Николая Семикопенко он исполнял обязанности руководителя предприятия. До этого Белоусов занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

Кроме того, на сайте также опубликован проект решения о награждении почётной грамотой города Перми главного специалиста по топливно-энергетическому комплексу технологического отдела подготовки производства, внедрения прогрессивных технологий механической обработки, сборки, сварки и термообработки ПАО «НПО «Искра» Александра Михайлова. Решение принято в связи с его 65-летием со дня рождения, а также за «многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие машиностроения в Перми и в связи».

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