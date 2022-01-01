Генеральным директором АО «Редуктор-ПМ» назначен Андрей Белоусов От приставки "и.о." он избавился 12 июля Поделиться Твитнуть

Генеральным директором АО «Редуктор-ПМ» назначен Андрей Белоусов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В пресс-службе компании «Новому компаньону» подтвердили эту информацию, отметив, что приказ о назначении был подписан 12 июля.

Андрей Белоусов стал исполняющим обязанности руководителя АО «Редуктор-ПМ» в июне после ухода с должности гендиректора основателя предприятия Николая Семикопенко.

Ранее Белоусов занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

Николай Семикопенко с 15 июня назначен советником генерального директора.

«Редуктор-ПМ» производит редукторы и трансмиссии для всех вертолётов семейства «Ми», абсолютного лидера рынка России (Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ми-38 и их модификаций), а также для лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат». Кроме того, предприятие выпускает детали, узлы и агрегаты двигателей для вертолётов и самолётов.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 24 марта ввело санкции в отношении АО «Редуктор-ПМ».





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