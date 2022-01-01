Под санкции США попало пермское предприятие «Редуктор-ПМ» Оно производит редукторы и трансмиссии для всех вертолётов семейства «Ми» Поделиться Твитнуть

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 24 марта ввело санкции в отношении российских оборонно-промышленных производств, Госдумы и 328 её депутатов, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, а также гендиректора Сбербанка.

Предприятия, их в списке 48, отключаются от западных технологических и финансовых ресурсов, а находящееся в США имущество (или интересы в собственности) перечисленных физических лиц блокируется.

В перечень производств, попавших под санкции, вошло пермское предприятие «Редуктор-ПМ». Оно производит редукторы и трансмиссии для всех вертолётов семейства «Ми», абсолютного лидера рынка России (Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ми-38 и их модификаций), а также для лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат». Кроме того, предприятие выпускает детали, узлы и агрегаты двигателей для вертолётов и самолётов.

В санкционном списке депутатов — шестеро представляют Пермский край. Это Игорь Шубин («Единая Россия»), Роман Водянов («Единая Россия»), Ирина Ивенских («Единая Россия»), Антон Немкин («Единая Россия»), Мария Дробот (КПРФ) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия-За правду»).

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