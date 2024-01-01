Алёна Бронникова Девелопер клубного дома «Строганов» в Перми построит магазин в Свердловском районе Новый объект появится на Усольской, 15 Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Илья Волков, учредитель компании ООО «СЗ «Пермская», которая возводит в центре Перми клубный дом «Строганов», 2 апреля получил разрешение на строительство магазина в Свердловском районе, по ул. Усольской, 15. Соответствующая информация содержится в реестре разрешений на строительство, выданных краевым минимущества во втором квартале 2024 года.

Новый объект будет возводиться на двух земельных участках, рядом с бизнес-центром «Классик». Общая площадь территории, где планируется строительство, составит 1,6 тыс. кв. м.

ООО «СЗ «Пермская» возводит дом «Строганов» на участке по ул. Пермской, 86. Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой и квартирами с двумя и более этажами, расположенными на седьмом и восьмом этажах, рассчитан на 80 квартир, паркинг — на 88 машино-мест. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2025 года.

По информации checko.ru, Илья Волков является также соучредителем Пермского стекольного завода, строительной компании «Ливингстон строй». Также он является учредителем управляющей компании гостиничного комплекса «Стар» (Star Group Hotels в Перми) и ООО «СЗ «Леонова» зарегистрированного в январе 2024 года соучредителем ООО СИК «Девелопмент-Юг» Алексеем Востриковым для покупки земельного участка под застройку в микрорайоне Нагорный.

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