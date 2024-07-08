Елена Синица Заместитель председателя Пермского краевого суда ушёл в отставку Ранее кандидатуру Игоря Челомбицкого согласовали на должность начальника Управления судебного департамента в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Коллектив краевого суда проводил в отставку Игоря Челомбицкого. Он проработал в система судопроизводства более 25 лет. Об этом сообщается в telegram-канале суда.

«Будучи компетентным и высокопрофессиональным судьей, Игорь Робертович внёс большой вклад в развитие и совершенствование судебной системы Пермского края», — говорится в сообщении.

Игорь Челомбицкий начал работать судьей с 1993 года. В дальнейшем занимал должности председателя Дзержинского районного суда Перми, судьи и зампредседателя Пермского краевого суда.

Ранее также сообщалось, что члены Совета судей Пермского края 27 июня согласовали кандидатуру Игоря Челомбицкого на должность начальника Управления судебного департамента в Пермском крае.









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