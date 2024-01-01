Управление Судебного департамента в Пермском крае возглавит Игорь Челомбицкий
Ранее он занимал пост зампреда Пермского краевого суда
Члены Совета судей Пермского края 27 июня согласовали кандидатуру Игоря Челомбицкого на должность начальника Управления Судебного департамента в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. До сих пор и.о. начальника Управления Судебного департамента в Пермском крае являлся Олег Веселов.
«Одними из приоритетных задач, стоящих перед Управлением, Игорь Робертович назвал обеспечение контроля за строительством новых зданий судов, формирование кадрового резерва и решение вопроса дефицита серверного оборудования», — сказано в информации.
Управление Судебного департамента в Пермском крае является органом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, осуществляющим организационное обеспечение деятельности районных судов Пермского края, Пермского гарнизонного военного суда, органов судейского сообщества Пермского края, а также финансирование мировых судей.
Напомним, Игорь Челомбицкий начал работать в судебной системе в 1998 году. С 2005 по 2015 год был председателем Дзержинского райсуда, затем перешёл в Пермский краевой суд и с 2018 года стал зампредседателя. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 28 мая 2024 года приняла отставку зампреда Пермского краевого суда Игоря Челомбицкого.
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