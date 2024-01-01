Алёна Бронникова Семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога в Прикамье Собаку выгуливали без намордника и поводка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на семилетнего ребёнка и его бабушку во время прогулки напал бульдог. После происшествия оба проходят лечение в больнице. Родители написали заявление в полицию.

Как сообщает «КП-Пермь», нападение произошло в Добрянке 1 июля. Мальчик пришёл вместе с бабушкой на школьный стадион в районе ул. Суворова покататься на велосипеде. В это же время на стадион пришла девочка, которая привела бульдога без намордника и поводка. Заметив ребёнка на велосипеде, собака его догнала, напав со спины, уронила на землю и с рычанием стала таскать по земле.

«Я находилась от внука метрах в трёх-пяти, подбежала к нему и подхватила его на руки, спасая от разъярённой собаки. Собака рычала и бросалась на меня с внуком. Я пыталась поднять внука повыше. Мы оба кричали от боли и шока, потеряв счёт времени. Когда собаку оттащили от нас, мы были все в крови, внук кричал от страха и боли», — цитирует издание слова бабушки.

Через некоторое время к ним подошёл хозяин собаки и предложил увезти пострадавших в медучреждение, где ребёнку наложили четыре шва на голень. У его бабушки осталась рваная рана кисти. Мальчик в этом году пойдёт в первый класс. Вместо летнего отдыха он ежедневно проводит большую часть времени в больнице, где получает лечение: ему ставят уколы, делают перевязки.

Женщина вспоминает, что на площадке в тот день были и другие дети, а из взрослых — только она. По её словам, хозяева бульдога сейчас утверждают, якобы их дочь не выгуливала собаку, а питомец просто сам убежал из дома. Родители мальчика написали заявление в полицию. Они планируют обратиться в суд за возмещением морального и материального вреда.

В отдел МВД России по Добрянскому городскому округу поступили заявления. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что жительнице Перми удалось взыскать с владельца добермана, выгуливавшего питомца без поводка и намордника, денежную компенсацию в 30 тыс. руб. Собака напала на женщину в прошлом году у Мотовилихинского пруда, укусив её за ногу.

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