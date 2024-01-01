Зарина Ситдикова В Перми убежавший от хозяина доберман напал на прохожую у Мотовилихинского пруда Суд обязал владельца собаки выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда Поделиться Твитнуть

Жительница Перми получит денежную компенсацию в размере 30 тыс. руб. за укус добермана прошлым летом. За свою беспечность должен заплатить владелец собаки, который во время выгула отпустил питомца без паводка и намордника. Об этом сообщается на странице Мотовилихинского районного суда ВКонтакте.

По данным суда, в июле прошлого года пострадавшая гуляла у пруда со своим другом, когда им навстречу выбежала собака. Агрессивное животное напало на женщину и укусило её за ногу. После случившегося пермячка обратилась в суд на владельца животного, который отставил его без присмотра. В качестве компенсации морального вреда она потребовала 100 тыс. руб.

Как отметили в суде, в ходе процесса было установлено нарушение ответчиком правил выгула домашних животных. Обвинением было доказан тот факт, что происшествие случилось из-за невыполнения владельцем собаки своих обязанностей по контролю питомца. Однако суд принял во внимание, что пострадавшей не был причинён вред здоровью, и что серьёзных последствий этот инцидент ей не принёс.

В итоге в пользу истца была взыскана лишь треть от заявленной в суде суммы. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.

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