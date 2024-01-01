Алёна Бронникова Пристрой пермского ЦУМа планируют реконструировать Проект прошёл историко-культурную экспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (ОКН) при выполнении работ по капитальному ремонту помещений пермского ЦУМа (ул. Ленина, 45). Соответствующий документ опубликован 5 июля на сайте государственной инспекции по охране ОКН Пермского края.

Проектом предусмотрена реконструкция существующей пристройки, состоящей из сборных конструкций, предназначенных для панельных многоквартирных жилых домов. Пристройка располагается слева от здания.

Сначала её снесут ввиду истечения срока службы. Затем на фундаменте построят плиту первого этажа.

«На плиту устанавливаются колонны, связанные в уровне отметки 2,8 м плитой антресоли, в уровне отметки 5,6 м плитой покрытия. Наружные ограждающие конструкции — витражи», — сообщается в документе.

Кроме того, наружную боковую стену фасада существующего входа в подвал облицуют витражным тонированным остеклением.

ЦУМ находится на земельном участке в границах территории ОКН регионального значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект», а также граничит с ОКН — памятник «Администрация области и культурно-деловой центр» (ул. Куйбышева, 14), ОКН федерального значения — достопримечательное место «Пермь Губернская, поселение» (Ленинский район, на коренном левом берегу Камы). Перед началом выполнения работ по реконструкции пристроя пройдёт согласование паспорта внешнего облика объекта. Выполнение работ не окажет влияние на ОКН.

Пермский ЦУМ построен в 1964 году. Ранее объект принадлежал ГК «ЭКС». С 2021 года компанию АО «Торговый центр на Ленина, 45» контролирует предприниматель Александр Кириленко, который является также совладельцем ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Летом 2022 года бизнесмен сообщал о планах масштабной реновации торгового центра, однако этот проект не прошёл экспертизу.

В январе текущего года стало известно, что собственник намерен реконструировать пристройку к западному фасаду и сделать из неё дополнительных вход в универмаг, откуда можно будет попасть в цокольный этаж. В самом цоколе в феврале открылись новые торговые помещения.

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