Алёна Бронникова В Пермском крае 7 и 8 июля ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности Поделиться Твитнуть

Иван Петров

На Пермский край надвигаются сильные дожди и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Как отмечает пресс-служба краевого МЧС, опасные метеорологические явления начнутся 7 июля и продолжатся ночью 8 июля.

«По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие один-три часа и до конца дня 7 июля с сохранением в первой половине ночи 8 июля местами в крае ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с», — предупреждает ведомство.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В частности, находясь дома, закрыть окна и двери, отключить электроприборы, находясь на улице, нужно попытаться во время грозы найти укрытие в помещении, не стоять под металлическими навесами и не прятаться под деревьями, избегать водоёмов, возвышенностей и одиноко стоящих деревьев. Если гроза застала в автомобиле, необходимо оставаться внутри.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае завершается пик аномальной жары. При этом тёплая погода в регионе в ближайшие дни сохранится.





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