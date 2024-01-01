Елена Синица В Прикамье завершается пик аномальной жары В то же время снизится и влажность воздуха Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершается пик аномальной жары, однако теплая погода продолжит радовать жителей региона в ближайшие дни. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные ГИС-центра ПГНИУ.

Так, в субботу, 6 июля, в регионе погода будет малооблачной, температура воздуха будет на 1-3 градуса ниже, чем в предыдущие дни. В то же время снизится и влажность воздуха, жара будет переноситься намного легче, говорят синоптики.





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