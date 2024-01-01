Алёна Бронникова Суд рассмотрит апелляцию ДЗАТИ по отмене строительства бизнес-центра в Перми Минимущества отозвало у застройщика разрешение на возведение объекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд развития и поддержки экологических программ «ДЗАТИ» 14 июня направил в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, отказавшего в строительстве бизнес-центра по ул. Пермской, 84 в Перми. Согласно информации, опубликованной в картотеке судебных дел, заседание по рассмотрению апелляции назначено на 26 августа.

В конце декабря 2022 года краевое минимущества выдало фонду ДЗАТИ разрешение на возведение административного здания по ул. Пермской, 84, через три месяца ведомство отозвало документ. Не согласившись с этим, застройщик обратился в суд. Кроме того, в начале прошлого года ООО «СЗ «Пермская» получило разрешение на строительство клубного дома «Строганов» на соседнем участке (ул. Пермская, 86).

ДЗАТИ потребовал через суд признать недействительными план соседнего участка и положительное заключение экспертизы на проект, а также обязать застройщика внести изменения в документацию. В ноябре суд удовлетворил требования о наложении обеспечительных мер, запретив совершать регистрационные действия в отношении участка и объектов на нём и производить любые работы, а в декабре эти меры были отменены.

В апреле текущего года Арбитражный суд Прикамья отказал ДЗАТИ в признании недействительным приказа краевого минимущества, отозвавшего разрешение на строительство бизнес-центра по ул. Пермской. Как отметили в минимущества, девелопер указал в документах сведения об использовании земельных участков смежных собственников, но не оформил и не предоставил правоустанавливающие документы, что и стало причиной отказа.

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