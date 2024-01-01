Суд Прикамья поддержал отказ минимущества в строительстве бизнес-центра на Пермской Ведомство выдало, а затем отозвало у застройщика разрешение на строительство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал фонду развития и поддержки экологических программ ДЗАТИ в признании недействительным приказа краевого минимущества, отозвавшего разрешение на строительство бизнес-центра по ул. Пермской, 84. Согласно картотеке суда, решение было принято 25 апреля.

«Суд отказал в удовлетворении требований застройщика, который пытался оспорить приказ краевого минимущества об отмене разрешения на строительство. Девелопер указал в документах сведения об использовании земельных участков смежных собственников, но не оформил и не предоставил правоустанавливающие документы, что и стало причиной отказа со стороны суда», — рассказали в минимущества Пермского края.

В конце декабря 2022 года фонд развития и поддержки экологических программ ДЗАТИ получил разрешение на возведение административного здания по ул. Пермской, 84. Однако через три месяца краевое минимущества отозвало документ. Не согласившись с этим, застройщик обратился в суд. Как отметили в ведомстве, федеральным законодательством для выдачи разрешения на строительство некоторые разделы проектной документации не требуется предоставлять в уполномоченный орган, этим и воспользовался фонд ДЗАТИ.

Кроме того, в январе 2023 года ООО «СЗ «Пермская» получило разрешение на строительство клубного дома «Строганов» на соседнем участке (ул. Пермская, 86). ДЗАТИ обратился в суд с тремя исками, он требовал признать недействительными план соседнего участка и положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию этого дома. А также обязать СЗ «Пермская» внести изменения в проект и предусмотреть противопожарную стену с восточного фасада.

В ноябре суд удовлетворил требования о наложении обеспечительных мер. Росреестру запретили совершать регистрационные действия в отношении участка и объектов на нём, а застройщику производить любые работы. В декабре по ходатайству СЗ «Пермская» обеспечительные меры были отменены.

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