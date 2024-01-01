Алёна Бронникова ПЗСП получил разрешение на строительство жилых домов в Кировском районе Перми Новые ЖК появятся на Автозаводской и Танцорова Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение ПЗСП на строительство первого этапа двух домов в Кировском районе Перми. Информация опубликована в реестре выданных разрешений за второй квартал 2024 года.

ООО «Специализированный застройщик «ПЗСП — Танцорова» 3 мая получил одобрение на возведение первой очереди жилого комплекса многоквартирных домов на ул. Танцорова, з/у 96, на берегу Камы. Согласно проекту, на площади 2,6 га планируется построить два дома. Первый из них на 178 квартир будет возведён высотой в 10 этажей. Срок завершения — третий квартал 2026 года.

Освоением территории бывшего автопарка по адресу ул. Автозаводская, 5 займётся спецзастройщик «ПЗСП — Автозаводская, 5». Разрешение на строительство первого этапа было получено 28 июня. На земельном участке 4,8 га девелопер намерен возвести многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Этот участок планировал застроить жильём ещё прежний собственник — в конце 2019 года предприниматель Светлана Жукова обратилась в комиссию по землепользованию и застройке о смене зонирования участка. Тогда комиссия по ПЗЗ предложение не согласовала.

Ранее стало известно о планах по развитию двух участков в Кировском районе. ПЗСП сообщил, что намерен построить два жилых комплекса на ул. Автозаводской и Танцорова.

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