Дмитрий Енцов журналист Промзона в Закамске может быть застроена жильём Поделиться Поделиться Твитнуть

Концепция застройки промзоны в Закамске. Иллюстрация из презентационных материалов комиссии по землепользованию и застройке.

Территория бывшего автопарка в Кировском районе Перми по адресу ул. Автозаводская, 5 может быть застроена жильём. С заявлением о смене зонирования на участок площадью 47,3 тыс. кв. м в комиссию по землепользованию и застройке обратилась собственница участка — предприниматель Светлана Жукова.

Сейчас территория относится к промзоне (зона промышленных и складских объектов IV класса вредности (ПК-4). Заявитель предлагает сменить её на зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), чтобы иметь возможность построить там жилые дома и коммерческую недвижимость.

Концепция застройки промзоны в Закамске. Вариант 2. Иллюстрация из презентационных материалов комиссии по землепользованию и застройке.

При этом заявитель не планирует менять градрегламенты: зона Ц-2 разрешает строить здания высотой не более десяти этажей. По предварительному проекту, жилые дома (их точное количество не определено, но, согласно предварительной концепции, их будет примерно два десятка) там будут высотой четыре — шесть этажей, с коэффициентом плотности 1,07, общей плозщдью около 50 тыс. кв. м. То есть заявитель планирует вписаться в регламенты, чтобы не строить (или финансировать) соцобъекты — детсады и школы.

Как отметила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, при такой застройке всё равно образуется нехватка мест: в детсады — 127 мест, в школы — 250 мест.

Члены комиссии отметили, что у заявителя нет планировки территории, без которой невозможно полноценно обсудить концепцию. Поэтому общим решением стало — доработать презентацию и вновь обратиться с ней в комиссию.

Территория предполагаемой застройки промзоны в Закамске. Иллюстрация из презентационных материалов комиссии по землепользованию и застройке.