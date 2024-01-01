В новый год — с новыми технологиями и перспективами В 2023 году АО «ПЗСП» представило передовые строительные технологии и производственные линии Поделиться Твитнуть

АО «ПЗСП» — один из крупнейших застройщиков Прикамья и производителей строительных материалов и конструкций. В минувшем году компания сдала около 60 тыс. кв. м жилья, а также запустила новые производственные линии. В работе у ПЗСП — целый ряд интересных объектов в разных районах Перми, а также в Пермском округе и Удмуртии.

Строительство

В 2023 году группа компаний ПЗСП ввела несколько объектов: вторую очередь дома на бульваре Гагарина, 18, две секции дома на ул. Яблочкова, 3 и четыре подъезда — ул. Докучаева, 23. Кроме того, дочернее предприятие компании «ПЗСП-групп» сдало ЖК «Самолет». Общая площадь жилья в этих домах сопоставима с прошлогодними показателями — порядка 60 тыс. кв. м.

Создавая проекты своих домов, ПЗСП стремится предложить покупателям максимально широкий выбор вариантов местоположения, планировок квартир, их отделки. Но при том что каждый дом имеет свои уникальные особенности, в каждом из них застройщик применяет передовые решения, которые повышают уровень комфорта для жителей. Среди таких решений — дизайнерские холлы, входы с уровня земли, колясочные, качественное благоустройство придомовой территории и др.

Большое внимание уделяется безопасности: в домах устанавливается видеонаблюдение, домофоны с функцией Face ID.

Сейчас ПЗСП продолжает строительство двух монолитно-каркасных домов в Кондратово — ЖК «Ближе», а также двух домов в Орджоникидзевском районе Перми — на ул. Косякова и ул. Белозёрской и первого дома будущего жилого комплекса «Лесная гавань» в пригороде Ижевска. В конце года получено разрешение на строительство долгожданного дома на ул. Магистральной — продажи квартир в этом доме начнутся уже совсем скоро.

В планах компании на 2024 год есть несколько объектов в Кировском районе — жилые комплексы на ул. Танцорова и ул. Автозаводской. Также компания приступит к реализации нескольких проектов в центре города: клубного дома на ул. Горького, 10 и жилого комплекса на ул. Кронштадтской на территории бывшего «китайского рынка».

Производство

В 2023 году на ПЗСП была запущена новая автоматизированная линия AWM для производства арматурной сетки. Линия одновременно может подавать до шести позиций арматуры любого диаметра — от 4 до 12 мм. Весь процесс полностью автоматизирован, машина выполняет все функции сама и подаёт уже готовую продукцию.

Заработала и новая линия по производству окон с профилем Deceuninck, который имеет высокие параметры качества. Развитие стекольного производства — один из векторов работы компании в 2024 году: здесь начнёт работу линия триплекса и будет запущен ламинатор.

В планах дальнейшей модернизации производства — приобретение линии по изготовлению газобетонных блоков, а также новых печей для обжига извести, что позволит существенно увеличить объём производства газобетонных блоков.

Говоря о дальнейших планах, генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин отмечает, что предприятие намерено увеличить объёмы монолитно-каркасного строительства. Таким образом, компания будет строить примерно одинаковый объём по разным технологиям: Э-600, BAUM и монолит.

Из других перспективных проектов — внедрение BIM-проектирования, которое позволит моделировать конструктивные элементы зданий в формате 3D.

«Мы хотим, чтобы ПЗСП стал современным, высокотехнологичным предприятием XXI века. Чтобы работать на нём было интересно и престижно, а его продукция и дома соответствовали самым высоким требованиям покупателей», — заключил Евгений Дёмкин.

Застройщики: Докучаева, 23 — ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Яблочкова, 3 — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», Водопроводная, 6/1 — ООО «Спецстрой ПЗСП — Водопроводная», Водопроводная, 6/2 — ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Косякова, 15а — ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова», Белозерская, 26 — ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская», ЖК «Лесная гавань» — ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск». Магистральная, 98б — ООО «Спецстрой ПЗСП-Магистральная». Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

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