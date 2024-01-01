Пермская краевая инфекционная больница начала принимать первых пациентов Их перевозят из старых корпусов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Анастасии Крутень

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень рассказала, что в новое здание краевой инфекционной больницы стали перевозить первых пациентов из корпусов на ул.Пушкина.

По словам Крутень, современные палаты — «это удобные, просторные боксы с мебелью и оборудованием, оснащённые необходимыми инженерными коммуникациями».

«В отделении №1 в данный момент лечение получают 20 пациентов с различными инфекционными заболеваниями, которые в плановом режиме были переведены сюда 4 июля. До конца дня будут переведены все оставшиеся пациенты из корпусов с ул. Пушкина», — написала чиновница в своём телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Анастасии Крутень

Она также отметила, что в новой инфекционной больнице развернуто восемь отделений. Среди них пять инфекционных, а также реанимационное, приёмно-диагностическое со своим коечным фондом и лечебно-диагностическое. Кроме этого в больнице есть операционный блок, поликлиника, аптека, прачечная, пищеблок.

Напомним, в начале июля новой инфекционной больнице Прикамья выдали лицензию на оказание медпомощи. Сообщалось, что в ближайшее время состоится открытие лечебного комплекса.

Строительство здания инфекционной больницы по адресу ул. Леонова завершилось в конце прошлого года. Общая площадь больничного комплекса составляет порядка 30 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре будет 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно — амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену. В здании стационара есть палаты, построенные по мельцеровскому принципу, то есть изолированные боксы со входом через уличные галереи. Это сделано, чтобы избежать перекрёстного заражения.

Для автономии медучреждения создана вся необходимая инфраструктура: есть собственная электроподстанция, кислородная станция, обеспечено водоснабжение и теплоснабжение.

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