Зарина Ситдикова Новой инфекционной больнице Прикамья выдана лицензия на оказание медпомощи В ближайшее время состоится открытие лечебного комплекса Поделиться Твитнуть

Новый комплекс краевой инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 в Перми успешно прошёл процедуру лицензирования, и в ближайшее время будет открыт для лечения пациентов со всего региона. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья.

По данным ведомства, лицензия на оказание медицинской помощи была получена 28 июня. В настоящее время завершаются организационные мероприятия по переводу режимных отделений в новое здание.

Напомним, строительство здания инфекционной больницы завершилось в конце прошлого года. Общая площадь больничного комплекса составляет порядка 30 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 232 койко-места, в стационаре будет 12 коек реанимации, кабинеты диагностики, отдельно – амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену. В здании стационара есть палаты, построенные по мельцеровскому принципу, то есть изолированные боксы со входом через уличные галереи. Это сделано, чтобы избежать перекрёстного заражения.

Для автономии медучреждения создана вся необходимая инфраструктура: есть собственная электроподстанция, кислородная станция, обеспечено водоснабжение и теплоснабжение.

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