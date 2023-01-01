Завершено строительство Пермской краевой инфекционной больницы Получено заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми на ул. Леонова, 84 завершено строительство больничного комплекса новой краевой инфекционной больницы из трёх зданий общей площадью 30 тыс. кв. м. Подрядчик получил заключение о соответствии объекта проектной документации и всем прочим требованиям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Новая больница рассчитана на 232 койки, в комплексе будет кабинеты диагностики, амбулаторное отделение, кафедра инфекционных болезней Пермского медуниверситета.

«Это один из самых крупных объектов, построенных в крае за последние 10 лет, — отметил глава региона. — Сейчас ведем большую работу по оснащению медицинским оборудованием».

Строительство началось в феврале 2022 года, подрядчик — «ЖБК-Строй». Ранее сообщалось, что возведение новой инфекционной больницы в Перми обойдётся 5,4 млрд руб.

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