В Прикамье глава Карагая поручил проверить все мосты после гибели пациентки в застрявшей машине скорой помощи Проверку проводит также районная прокуратура Поделиться Твитнуть

Глава Карагайского округа Василий Нечаев поручил проверить транспортную доступность отдалённых населённых пунктов муниципалитета после несчастного случая на мосту в Быстрятах, где скончалась пациентка скорой помощи. Об этом Нечаев написал на своей странице в соцсетях.

Чиновник выразил свои соболезнования семье погибшей и заявил, что 4 июля вместе со специалистами ГИБДД и прокуратуры проверит состояние моста, где произошла трагедия.

«Проверим и остальные мосты», — заявил глава округа.

Напомним, 27 июня в деревне Быстрята машина скорой помощи при перевозке пациентки в больницу застряла на дороге и в течение часа не могла выбраться с бревенчатого моста через речку. В итоге женщина скончалась.

После этого районная прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку работе администрации Карагайского муниципального округа по решению вопросов благоустройства и безопасности дорожного движения.

Проверят также заказчика и подрядную организацию, в чьи обязанности входит ремонт и восстановление дороги, по которой двигалась скорая помощь.

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