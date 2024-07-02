В Прикамье глава Карагая поручил проверить все мосты после гибели пациентки в застрявшей машине скорой помощи
Проверку проводит также районная прокуратура
Глава Карагайского округа Василий Нечаев поручил проверить транспортную доступность отдалённых населённых пунктов муниципалитета после несчастного случая на мосту в Быстрятах, где скончалась пациентка скорой помощи. Об этом Нечаев написал на своей странице в соцсетях.
Чиновник выразил свои соболезнования семье погибшей и заявил, что 4 июля вместе со специалистами ГИБДД и прокуратуры проверит состояние моста, где произошла трагедия.
«Проверим и остальные мосты», — заявил глава округа.
Напомним, 27 июня в деревне Быстрята машина скорой помощи при перевозке пациентки в больницу застряла на дороге и в течение часа не могла выбраться с бревенчатого моста через речку. В итоге женщина скончалась.
После этого районная прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку работе администрации Карагайского муниципального округа по решению вопросов благоустройства и безопасности дорожного движения.
Проверят также заказчика и подрядную организацию, в чьи обязанности входит ремонт и восстановление дороги, по которой двигалась скорая помощь.
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