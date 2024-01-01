Зарина Ситдикова Прокуратура начала проверку после гибели женщины в скорой помощи на дороге в Прикамье Надзорный орган оценит работу местных властей в вопросе содержания дорожных объектов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Карагайского района организовала проверку после гибели жительницы деревни Быстрята в машине скорой помощи, которая застряла на дороге во время госпитализации пациентки. Об этом сообщается в telegram-канале «Прокуратура Пермского края».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что скорая помощь прибыла в Быстрята «согласно нормативам времени доезда». Специалисты оказали женщине экстренную медицинскую помощь. Однако при перевозке пациентки в больницу спецтранспорт застрял на дороге и в течение часа не мог выбраться. В итоге женщина скончалась.

В ходе проверки в прокуратуре намерены дать оценку работе администрации Карагайского муниципального округа в части решения вопросов благоустройства и безопасности дорожного движения.

Кроме того, проверке подвергнется заказчик и подрядная организация, в чьи обязанности входит ремонт и восстановление дороги, по которой двигалась скорая помощь.

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