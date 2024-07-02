Зарина Ситдикова В Пермском крае женщина скончалась в застрявшей на дороге машине скорой помощи Автомобиль не смог преодолеть аварийный мост Поделиться Твитнуть

Застрявшая на дороге машина скорой помощи не смогла оперативно довезти в больницу жительницу деревни Быстрята Карагайского муниципального округа, и она скончалась на пути в медучреждение. Заболевание пациентки оказалось несовместимым с жизнью, сообщили «Новому компаньон» в министерстве здравоохранения Пермского края.

По информации ведомства, скорая помощь прибыла в Быстрята достаточно быстро, «согласно нормативам времени доезда». Специалисты на месте оказали всю необходимую экстренную медицинскую помощь, но, к сожалению, во время госпитализации женщина умерла.

Как сообщается в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте, машина скорой помощи задержалась по пути в больницу. Бригада медиков в течение часа пыталась вытащить транспорт, застрявший на мосту. В комментариях к публикации пользователи соцсети написали о том, что скончавшейся было 56 лет, её супруг сейчас принимает участие в специальной военной операции.

Знакомые погибшей также уточнили, что её уже похоронили. Все отзываются о женщине, как о добром, жизнерадостном, гостеприимном и трудолюбивом человеке. Она содержала подсобное хозяйство, и всегда с радостью делилась натуральными продуктами с соседями.

Редакция «Нового компаньона» также направила запрос в администрацию Карагайского муниципального округа, однако получить оперативный комментарий от чиновников по поводу случившегося не удалось.

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