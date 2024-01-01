Алёна Бронникова МЧС предупреждает пермяков об опасной жаре до 36 градусов Жителям региона рекомендуют снизить физические нагрузки и больше пить Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю предупреждает жителей региона об опасном метеорологическом явлении в ближайшие дни. По данным Пермского ЦГМС, в дневные часы ожидается сильная жара +36°.

«В связи с прогнозируемой сильной жарой ограничьте своё нахождение на улице под прямыми лучами солнца, прячьтесь в тени или под зонтом. Носите лёгкую и просторную одежду из дышащих тканей, обязательно надевайте головной убор и берите с собой бутылочку воды», — советует ведомство.

Кроме того, жителям Прикамья рекомендуют пить больше жидкости, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, пользоваться кондиционерами, не оставлять домашних животных и людей в припаркованных машинах и на солнце. Также нужно посещать и обзванивать друзей и близких из группы риска, особенно одиноких пожилых людей.

Ранее метеорологи предупреждали, что в Пермский край на неделе с 1 по 7 июля придёт аномальная жара — до +35°, пик придётся на 4-5 июля. В связи с этим с 4 июля на территории региона введён особо противопожарный режим, в лесах и парках запретили разводить костры.

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