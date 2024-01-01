В Прикамье вводится запрет на разведение костров в лесах Он нужен, чтобы снизить риски возникновения пожаров Поделиться Твитнуть

На территории Прикамье с 4 июля будет запрещено разведение костров в лесах и парках. Такие меры связаны с введением в регионе особого противопожарного режима. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Пермского края.

Как пояснил заместитель министра природных ресурсов Олег Солонцов, пожароопасный сезон в лесах по югу Пермского края ввели 20 апреля, по северу — 27 апреля этого года. А особый противопожарный режим власти вводят в связи с наступлением сухой и жаркой погоды на территории Прикамья. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни будет выше +30 градусов.

Во время действия особого противопожарного режима нельзя разводить огонь и костры в лесах и парках. Кроме этого, приводятся в состояние повышенной готовности отделения МЧС по региону.

С начала года в региону уже зафиксирован 21 лесной пожар на площади 132 га.

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