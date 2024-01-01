Елена Синица
В Пермском крае ожидается жара до +35 градусов
Пик жары придётся на 4-5 июля
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В Пермском крае на неделе с 1 по 7 июля ожидается аномальная жара — до +35 градусов. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и я».
Согласно прогнозу, пик жары придётся на 4-5 июля. В среднем температура воздуха будет на 6-7 градусов выше климатической нормы, а дневные максимумы будут достигать +33…+35°C. В краевой столице воздух прогреется до +30...+32°C.
Ранее сообщалось, что, по данным Пермского ЦГМС, 1 июля местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гроза, сильный дождь, ливень. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
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