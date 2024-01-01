Елена Синица В Пермском крае ожидается жара до +35 градусов Пик жары придётся на 4-5 июля Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермском крае на неделе с 1 по 7 июля ожидается аномальная жара — до +35 градусов. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

Согласно прогнозу, пик жары придётся на 4-5 июля. В среднем температура воздуха будет на 6-7 градусов выше климатической нормы, а дневные максимумы будут достигать +33…+35°C. В краевой столице воздух прогреется до +30...+32°C.





Ранее сообщалось , что, по данным Пермского ЦГМС, 1 июля местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гроза, сильный дождь, ливень. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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