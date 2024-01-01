МЧС предупредило о ливнях и грозах в Пермском крае При этом будет тепло Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского ЦГМС, 1 июля местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гроза, сильный дождь, ливень. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС обратились к жителям Прикамья с просьбой не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям предписано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Желательно о прогнозируемых погодных явлениях сообщить родным и знакомым. В случае ЧП следует вызвать службы экстренного реагирования, позвонив по номеру «101» или «112», вызов бесплатный.

Синоптики сообщили, что 1-3 июля температурный фон в Пермском крае будет выше климатической нормы на 1-3°С, ночью столбик термометра окажется на уровне +10…+15°С, в Перми около +13°С, днём +23…+28°С, в Перми +25…+27°С. Днём 1 июля через регион пройдёт фронтальный раздел, с ним будут связаны кратковременные дожди и грозы, сопровождаемые порывистым ветром.

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